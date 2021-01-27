В 2020 году Укрнафта добыла 1,5 млн тонн нефти и конденсата

В 2020 году Укрнафта добыла 1,5 млн тонн нефти и конденсата

По итогам 2020 года "Укрнафта" добыла 1,5 млн тонн нефти и конденсата, что на 0,9% меньше, чем в 2019 году. Как сообщили в пресс-службе "Укрнафты", добычи природного газа по итогам 2020 года объем составила 1,13 млрд кубометров, сократившись на 3% по сравнению с 2019 годом, при этом показатель среднесуточной добычи составил 3,1 млн кубометров в сутки.

В то же время производство сжиженного газа увеличилось на 4,5%, до 117 тыс. тонн.

Согласно сообщению, в целом за прошлый год "Укрнафта" провела 4 операции гидроразрыва пласта, завершила капитальный ремонт на 133 скважинах, провела 15 операций по интенсификации добычи и 24 операции с помощью колтюбинговых установок, вывела из бездействия 107 скважин. Благодаря этим мерам компании удалось получить дополнительно 145,4 тыс. тонн нефти и конденсата и 79,4 млн кубометров природного газа.

Как сообщалось, "Укрнафта" в январе-июне 2020 года получила 2,6 млрд грн чистого убытка против 18,24 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Компания в январе-июне 2020 года увеличила добычу нефти и конденсата на 0,9% (на 7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 763 тыс. тонн, газа – на 1,4% (на 8 млн кубометров), до 585 млн кубометров, производство сжиженного газа – на 7,4% (на 4,1 тыс. тонн), до 59,2 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и партнерами, – порядка 42% акций.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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