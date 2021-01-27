Украине не хватает угля, энергосистема поддерживается только благодаря импорту, - Укрэнерго

Активные запасы угля ниже гарантированных на 522 тыс. тонн.

Украине не хватает угля, энергосистема поддерживается только благодаря импорту, - Укрэнерго
Фото: korrespondent.net

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций состоянию на 25 января составили 455 тыс. тонн, что является историческим минимумом, и не гарантируют энергетическую безопасность страны, констатировал директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на заседании НКРЭКУ в понедельник, сообщает «Интерфакс-Украина».

"К сожалению, склады угольных электростанций выработаны до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс. тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита в Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн в Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", - сказал Виталий Зайченко.

По его словам, активные запасы угля ниже гарантированных на 522 тыс. тонн - на 51 тыс. тонн по антрациту и на 471 тыс. тонн - по газовому углю. Как сообщил главный диспетчер "Укрэнерго", украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси. По данным НЭК "Укрэнерго", белорусский импорт в период с 18 до 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВтч в сутки.

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