НАБУ сообщило о подозрении директору харьковского коммунального предприятия

Его обвиняют 1 млн гривен ущерба общине города.

НАБУ сообщило о подозрении директору харьковского коммунального предприятия
Фото: пресслужба НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро во вторник, 26 января, сообщило о подозрении директору одного из коммунальных предприятий Харькова по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью).

На сайте НАБУ говорится, что его обвиняют в нанесении ущерба общине Харькова на сумму около 1 млн гривен.

По версии следствия, в 2016 году директор подстроил победу своей компании на тендере по закупке оборудования, который проводился этим коммунальным предприятием.

"Накануне заключения договора с победителем тендера директор КП, который на тот момент также занимал должность депутата Харьковского горсовета, по собственной инициативе внес изменения в характеристики предмета закупки, в результате чего была осуществлена закупка другой продукции, которая не соответствовала требованиям документации конкурсных торгов. Из-за этого предприятие излишне перечислило почти 1 млн грн", - рассказали в НАБУ.

Имени подозреваемого в сообщении нет.

Уголовное производство в НАБУ расследуют с января 2019 года.

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