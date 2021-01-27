Трудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - Шмыгаль

Одно из главных условий: человек должен инвестировать и собственные средства в сумме, не меньшей той, что выдало государство.

Трудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Трудовые мигранты смогут получить грантовую поддержку в размере до 150 тысяч гривен на собственное дело.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, такую законодательно инициативу поддержал Кабинет министров и предлагает на рассмотрение в Верховной Раде.

"Документ предусматривает, чтобы человек, который вернулся в Украину и хочет открыть собственное дело, мог взять для этой надобности до 150 тысяч гривен. Одно из главных условий - человек должен инвестировать и собственные средства в сумме, не меньшей той, что выдало государство. Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев", - пояснил Шмыгаль.

"Это разумная политика, которая направлена на то, чтобы украинцы развивали собственную экономику и страну", - добавил премьер.

Напомним, в 2019 году украинцы вышли на первое место по количеству трудовых мигрантов в Финляндии.

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