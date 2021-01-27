Нацкомиссия по ценным бумагам признала четыре новых финансовых группы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) признала четыре небанковские финансовые группы — «Финэкс» Игоря Когута, «Все» с контроллером — компанией «Балтазар Холдингс Лимитед» и фингруппы Дмитрия Леонова и Зоряна Михайляка, зарегистрированные без отдельных названий. Об этом сообщает НКЦБФР по результатам заседания 21 января 2021 года.

Фото: biz.censor.net

Кто входит в эти фингруппы

В фингруппу «Финэкс» входят торговец ценными бумагами ООО «ФК «Финэкс-Украина» и компания по управлению активами (КУА) ООО «КУА «Финэкс-Капитал». Членами фингруппы Дмитрия Леонова, которая на своем сайте именуется как «Группа компаний IQ», признаны ООО «КУА «Ай Кью-Технолоджи», ООО «КУА «Своп» и торговец ООО «Ай Кью-Брок». На сайте группы, где датой создания указан 2003 год, содержится также информация об «Ай Кью-Финанс» — компании для обслуживания девелоперских проектов и инвестконсалтинга. В фингруппу Зоряна Михайляка, которая на корпоративном сайте именуется как «Западная инвестиционная группа» (WIG), вошли ООО «КУА «Захидинвест» и торговец ООО «ФК «Захидинвест». На сайте группы, которая была создана в 1997 году, приводится также информация об Открытом пенсионном фонде «Социальная перспектива». В фингруппу «Все» с контроллером — компанией «Балтазар Холдингс Лимитед» входят ООО «КУА «Вселенная», ООО «Источник» ЛТД и ООО «Всеукраинский администратор пенсионных фондов».

Ранее

В декабре 2020 года комиссия признала такие небанковские финансовые группы: