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2021-01-27
Нацкомиссия по ценным бумагам признала четыре новых финансовых группы
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) признала четыре небанковские финансовые группы — «Финэкс» Игоря Когута, «Все» с контроллером — компанией «Балтазар Холдингс Лимитед» и фингруппы Дмитрия Леонова и Зоряна Михайляка, зарегистрированные без отдельных названий. Об этом
Фото: biz.censor.net
Кто входит в эти фингруппы
- В фингруппу «Финэкс» входят торговец ценными бумагами ООО «ФК «Финэкс-Украина» и компания по управлению активами (КУА) ООО «КУА «Финэкс-Капитал».
- Членами фингруппы Дмитрия Леонова, которая на своем сайте именуется как «Группа компаний IQ», признаны ООО «КУА «Ай Кью-Технолоджи», ООО «КУА «Своп» и торговец ООО «Ай Кью-Брок». На сайте группы, где датой создания указан 2003 год, содержится также информация об «Ай Кью-Финанс» — компании для обслуживания девелоперских проектов и инвестконсалтинга.
- В фингруппу Зоряна Михайляка, которая на корпоративном сайте именуется как «Западная инвестиционная группа» (WIG), вошли ООО «КУА «Захидинвест» и торговец ООО «ФК «Захидинвест». На сайте группы, которая была создана в 1997 году, приводится также информация об Открытом пенсионном фонде «Социальная перспектива».
- В фингруппу «Все» с контроллером — компанией «Балтазар Холдингс Лимитед» входят ООО «КУА «Вселенная», ООО «Источник» ЛТД и ООО «Всеукраинский администратор пенсионных фондов».
Ранее
В декабре 2020 года комиссия признала такие небанковские финансовые группы:
- с контроллером Марией Ситак и следующим составом участников: ООО «КУА «Киев Инвест Капитал», ООО «ФК «Киев Инвест Капитал», АО «ЗНВКИФ «Диаграмз»;
- с контроллером Томашем Фиалой и таким составом участников: СП ООО «Драгон Капитал», ООО «ФК «Арта», ООО «ФК «Инвесткепитал»;
- «Группа компаний «Дализ-Финанс» с контроллером Тамарой Тинус, в состав которую входят: ООО «КУА АПФ «Дализ-Финанс» и ООО «ФК «Дализ-Финанс».