Microsoft отчиталась о рекордной выручке в $43 миллиарда за квартал

Корпорация Microsoft сообщила о росте финансовых показателей в последнем квартале 2020 года. В октябре-ноябре выручка компании выросла на 17% и достигла рекордного уровня — $43,1 млрд. Об этом пишет РБК.

Квартальная чистая прибыль компании увеличилась на 33% — до $15,5 млрд.

Microsoft отчиталась о рекордной выручке в $43 миллиарда за квартал
Фото: cbs6albany.com

Откуда результат

Такого результата IT-гигант добился благодаря высокому спросу на облачные услуги, сегмент видеоигр и программное обеспечение для работы на дому, который спровоцировала пандемия covid -19. Акции Microsoft подорожали на 3,7% на постмаркете 26 января.

Azure

Пандемия заставила некоторые компании ускорить переход в «облако» и обновить программное обеспечение для удаленной работы. На этом фоне доходы облачного подразделения Azure выросли на 50%, улучшив результат предыдущего квартала (+48%) и обогнав прогнозы экспертов, ожидавших прироста на 43%. Благодаря Azure выручка сегмента Intelligent Cloud за квартал увеличилась на 23%, достигнув $14,6 млрд.

Выручка от коммерческих облачных вычислений выросла на 34% — до $16,7 млрд. Валовая рентабельность этого бизнеса увеличилась на 4 процентных пункта по сравнению с годом ранее, до 71%.

Игровое подразделение

За последние три месяца 2020 года продажи игровых консолей Xbox нового поколения — Series X и Series S — взлетели на 86%. Microsoft запустила консоли в продажу в ноябре прошлого года. Спрос на них оказался высоким, но компания не поспевает за ним из-за глобального дефицита чипов, не позволяющего Microsoft производить достаточное количество консолей.

Доходы от контента и услуг Xbox за три месяца подскочили на 40%. В Microsoft ожидают, что в текущем квартале высокий спрос на консоли останется, но предложение со стороны компании будет по-прежнему ограничено.

Программное обеспечение

Доходы от корпоративных версий облачного программного обеспечения Office 365 выросли за квартал на 21%. Количество лицензированных пользователей этого ПО у клиентов Microsoft выросло на 15%, а число подписчиков на потребительскую версию Microsoft 365 (Office + Windows), увеличилось на 28% до 47,5 млн.

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