Парламент сделал шаг к повышению лимита беспошлинных международных посылок со 100 до 150 евро

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, перемещаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях)", который повышает стоимость беспошлинных международных посылок со 100 до 150 евро.

Документ поддержали 346 народных депутатов, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Если стоимость международного отправления составляет, например, 200 евро, то налог нужно будет уплатить только с 50 евро - суммы, превышающей лимит.

При обсуждении нардепы указали, что часто при покупке товаров за рубежом заказ искусственно измельчают, чтобы сумма была меньше 100 евро, для ухода от налогообложения.

За прошлый год в Украине было примерно 60 млн транзакций, связанных с перевозкой товаров из-за рубежа.

Глава подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Сова заявил, что что целью законопроекта является совершенствование, удешевление и повышение эффективности осуществления администрирования налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, а также упрощение уплаты налога получателями путем возложения функций по его уплате на операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков в случае декларирования таких товаров с применением соответствующих электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений.

До июля 2019 года ввести беспошлинно можно было товар до 150 евро. С июля же лимит снизили и ввели такое налогообложение: от 100 до 150 евро - НДС 20%, свыше 150 евро - ввозная пошлина 10% плюс НДС 20% на сумму превышения беспошлинного лимита и налога.