Нацбанк исключил из реестра финучреждений кредитный союз

Национальный банк Украины исключил кредитный союз «Гудвил-кредит» из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного заявления.

Фото: flickr.com

Национальный банк Украины исключил кредитный союз «Гудвил-кредит» из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного заявления. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Когда приняли решение

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 22 января 2021.

Финпоказатели союза

По состоянию на 1 октября 2020 активы кредитного союза «Гудвил-кредит» составили около 1,7 млн грн (0,03% от общего объема рынка кредитных союзов).

Кредитный союз не имеет обязательств по договорам о привлечении взносов (вкладов) на депозитные счета.

Предыстория