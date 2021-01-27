Нацбанк исключил из реестра финучреждений кредитный союз

Национальный банк Украины исключил кредитный союз «Гудвил-кредит» из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного заявления.

Нацбанк исключил из реестра финучреждений кредитный союз
Фото: flickr.com

Национальный банк Украины исключил кредитный союз «Гудвил-кредит» из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного заявления. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Когда приняли решение

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 22 января 2021.

Финпоказатели союза

По состоянию на 1 октября 2020 активы кредитного союза «Гудвил-кредит» составили около 1,7 млн грн (0,03% от общего объема рынка кредитных союзов).

Кредитный союз не имеет обязательств по договорам о привлечении взносов (вкладов) на депозитные счета.

Предыстория

В декабре 2020 года Национальный банк напомнил всем финкомпаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив. Об этом свидетельствуют результаты представленной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года.

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