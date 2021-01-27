Apple снова первый. Рейтинг самых дорогих брендов в мире

Британская консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Первое место в нем впервые с 2016 года заняла компания Apple. Стоимость ее бренда аналитики оценили в $263,3 млрд.

Apple снова первый. Рейтинг самых дорогих брендов в мире
Фото: rbc.ru

История Apple

Apple стала второй компанией в истории, чей бренд по стоимости превысил отметку в $200 млрд. Первой в прошлом году стал американский интернет-ретейлер Amazon, который занимал первое место в рейтинге самых дорогих брендов последние три года, с 2018 по 2020 год.

С 2016 года, когда Apple в последний раз занимала первое место в рейтинге, бренд компании подорожал почти в два раза — пять лет назад его оценивали в $145,9 млрд.

Всего за год бренд Apple подорожал на 87%. Brand Finance объясняет свою оценку такого роста стоимости бренда диверсификацией бизнеса технологической компанией.

Рейтинг брендов

На втором месте в рейтинге оказался Amazon. Стоимость бренда компании Brand Finance оценила в $254,2 млрд. С прошлого года его цена выросла на 15%. Аналитики указывают, что интернет-ретейлер оказался одной из немногих компаний, что сумели получить выгоду от пандемии и связанных с нею ограничений. Они спровоцировали скачок стоимости бизнеса, связанного с онлайн-продажами.

На третьем месте оказался бренд Google стоимостью $191,2 млрд. Он за год подорожал всего на 1%.

«Немного отставая от конкурентов в плане диверсификации, Google в результате пандемии впервые в истории зафиксировал снижение доходов. Подавляющая часть доходов поступает компании от рекламы, сегмент которой сильно пострадал в прошлом году из-за сокращения маркетинговых бюджетов», — пояснили свою оценку аналитики.

В список самых дорогих брендов мира также вошли:

  • Microsoft ($140,43 млрд);
  • Samsung ($102,6 млрд, занимает пятое место и первое — среди всех компаний за пределами США);
  • Walmart ($93,1 млрд);
  • Facebook ($81,4 млрд);
  • ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, $72,7 млрд, самый дорогой китайский бренд).

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