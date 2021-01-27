Приватбанк открыл первое в Украине цифровое банковское отделение (видео)

Приватбанк совместно с Mastercard Advisors открыл в центре Киева первый в Украине цифровой банковское отделение. Об этом говорится в сообщении банка.

Приватбанк открыл первое в Украине цифровое банковское отделение (видео)
Фото з телеграм-канала Приватбанка

Как работает отделение

Оно работает без традиционных касс и оснащено инновационными технологиями — мультитачбарамы, диджитал-экранами, киосками самообслуживания и другими современными решениями.

Клиенты здесь смогут не только получить финансовые услуги в цифровом формате, но и воспользоваться комфортным хабом для работы и общения.

При входе в отделение банк распознает клиента с помощью биометрии, а также сразу предлагает сделать одну из самых популярных операций через Приват24.

После того, как клиенты отделения выбрали необходимую услугу, ее можно завершить в Приват24, воспользоваться мультитачбарамы или обратиться за помощью к хостес.

Если же нужно сделать наличную операцию, отделение оборудовано несколькими универсальными банкоматами, где можно пополнить карточный счет или получить наличные.

Кроме цифровых финансовых услуг, новое отделение на Майдане станет для клиентов удобным коворкингом, где есть все для обучения и развития, проведения деловых встреч, и даже диджитал игровая комната.

Квалифицированные работники помогут каждому овладеть финансовыми диджитал-инструментами, а также здесь созданы условия для широкого доступа у банку людей с инвалидностью.

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