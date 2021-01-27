Rothschild Investment увеличила вложения в биткоин

Чикагская инвестиционная корпорация Rothschild Investment Corporation, увеличила свою позицию в биткоине. Об этом со ссылкой на Coindesk пишет РБК.

Фото: glavcom.uа

Инвестиции в BTC

Фирма инвестировала в первую криптовалюту через фонд Grayscale. С октября объем вложенных в BTC средств инвесткомпании увеличился на 24% и теперь составляет около $1 млн.

Впервые Rothschild Investment инвестировала в криптовалюту через Grayscale в 2017 году.

Тогда это осветили СМИ , после чего выяснилось, что компания не имеет отношение к семье Ротшильдов, а пересечение названий является совпадением. Фонд основали Монро Ротшильд и Сэмюэл Каргер. В интервью New York Times они подчеркнули, что никогда не заявляли о своей принадлежности к клану Ротшильдов.

На прошлой неделе стало известно, что криптовалютой заинтересовался другой крупный игрок — BlackRock, крупнейшая инвесткомпания мира, чьи фонды управляют активами на $8,7 трлн. Она уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что два ее фонда рассматривают возможность торговли фьючерсами на биткоин.

Что с биткоином

Утром 26 января котировки биткоина на криптобирже Binance опускались ниже $31,5 тыс. На фоне снижения биткоина подешевели и альткоины.

Цена биткоина выросла в 2020 году на 700%. И если еще в марте прошлого года за один биткоин давали всего $3,85 тыс., то 7 января 2021 года он достиг $40 тыс. За последние две недели курс биткоина снизился на 17%.

Стоимость биткоина 22 января упала до $28, что является самым низким показателем за последние три недели.