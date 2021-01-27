Полиция открыла производство из-за попытки захвата спиртзавода в Винницкой области

Ранее на государственное предприятие "Бджильницкий спиртовой завод" было совершено вооруженное нападение.

Полиция открыла производство из-за попытки захвата спиртзавода в Винницкой области
Фото: krapka.club

Правоохранители открыли производство из-за попытки захвата государственного предприятия "Бджильницкий спиртовой завод" (Винницкая область). В результате инцидента три человека получили телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

"По предварительной информации следствия, конфликт разгорелся в ходе общения во дворе предприятия представителя предыдущего владельца, который является кредитором, и одного из руководителей действующей администрации завода", - говорится в сообщении.

Так, в ситуацию вмешалась охрана предприятия и несколько человек, с которыми приехал представитель предыдущего владельца. "По предварительной информации, в результате инцидента один человек получил телесные повреждения в результате применения травматического оружия, от госпитализации он отказался", - отмечается в сообщении.

Также еще двух пострадавших доставили с незначительными телесными повреждениями в больницу. На место происшествия вызвали полицию, которая прекратила противоправные действия. "Полицейские изъяли травматическое оружие и автомобиль, на котором приехали на предприятие представители предыдущего руководства завода. По факту хулиганских действий открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 января на государственное предприятие "Бджильницкий спиртовой завод" (Винницкая область) было совершено вооруженное нападение. Представители предприятия сообщили, что на территорию завода утром ворвались вооруженные люди и заявили, что теперь именно они здесь хозяева.

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