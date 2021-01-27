Бывший глава Goldman Sachs раскритиковал биткоин

Биткоин подрывает способность правительств контролировать финансовую систему. Об этом заявил бывший CEO инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн в интервью CNBC, пишет РБК.

Фото: .rbc.ru

Совет Бланкфейна

По его словам, государства должны усилить регулирование криптовалюты ввиду стремительного роста этого рынка.

Одной из причин в пользу ужесточения контроля за цифровыми активами Бланкфейн назвал их «псевдоанонимность». Эта черта делает биткоин идеальным инструментом для финансирования нелегальной активности.

Бизнесмен считает, что пользователь BTC может не знать, кому переводит средства: «северокорейцам, Аль-Каиде или революционерам».

С точки зрения Бланкфейна, регуляторы должны ограничить свободы, которые предоставляет криптовалюта. Но он усомнился, что после таких мер, потеряв анонимность, биткоин продолжит пользоваться большим спросом.

Бланкфейн также раскритиковал биткоин как средство сбережения капитала. Криптовалюта не подходит для этих целей из-за волатильности — ее курс может расти и падать на 10% в день, объяснил он.

Кроме того, BTC сложен в применении с технической точки зрения: инвестор может навсегда лишиться накоплений, если потеряет цифровой ключ или записку с ним, резюмировал он.

Напомним

В мае прошлого года, когда первая криптовалюта стоила около $9 тыс., в Goldman Sachs назвали 8 причин не инвестировать в нее. К ним относится отсутствие тренда к снижению волатильности, риск хакерских атак и использование для незаконной деятельности.

Цена биткоина выросла в 2020 году на 700%. И если еще в марте прошлого года за один биткоин давали всего $3,85 тыс., то 7 января 2021 года он достиг $40 тыс. За последние две недели курс биткоина снизился на 17%.

Стоимость биткоина 22 января упала до $28, что является самым низким показателем за последние три недели.