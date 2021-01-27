В Кабмине обещают, что украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январь

Премьер Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь. Об этом он заявил в эфире «Свобода слова» на ICTV, пишет УП.

Фото: pravda.com.ua

Что анонсировал Шмыгаль

«Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это важный месседж для людей, чтобы люди не волновались, если будут „большие цифры“ в платежках. Мы ожидаем результатов расследования антимонопольного комитета и установления честных и прозрачных правил на рынке газа».

Эти шаги, по словам премьера, будут способствовать уменьшению тарифов на «коммуналку» для украинцев.

Кроме этого он отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться.

Предыстория

С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также было отменено льготную стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.

В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, Сумской, Черниговской.

13 января после совещания, которое созвали на фоне протестов против повышения тарифов, в Офисе президента сообщили, что по инициативе Зеленского было принято решение о переходе на ручное управление: в период карантина цену на газ будет регулировать не рынок, а государство.

Утвержденная цена — на уровне 6,99 грн за куб. По данным властей, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.