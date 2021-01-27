НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским

После того, как депутата Александра Дубинского внесли в санкционный список в США , Национальный банк предупредил коммерческие банки о рисках сотрудничества с подсанкционными лицами.

Об этом сообщила "Лига", опубликовав соответствующее письмо НБУ.

"Обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", - говорится в этом письме.

22 января, через несколько дней после того, как НБУ разослал письмо, Дубинский сообщил в фейсбуке, что в Монобанке ему предложили закрыть счет.

Напомним, что 11 января США ввели санкции за "вмешательство в выборы" против ряда лиц, связанных с народным депутатом Украины Андреем Деркачом.

Среди них, кроме Дубинского, был экс-нардеп Александр Онищенко, бывший прокурор Константин Кулик и еще несколько менее известных лиц. Кроме того, под санкциями оказались ООО "Эра Медиа", ИА "Онли Ньюз", ООО "Скептик" и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачом.