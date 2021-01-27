11 агентств регионального развития получат 58,8 млн гривен секторальной поддержки, - Минрегион

11 Агентств регионального развития (АРР) получат 58,8 млн гривен из государственного бюджета на реализацию 9 проектов в рамках секторальной бюджетной программы Министерства развития общин и территорий.

Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

Проекты должны быть реализованы в течение следующих трех лет.

Сейчас АРР созданы в 19 областях Украины. Они работают как офис по предоставлению консультаций и практической помощи по подготовке и реализации программ и проектов регионального развития. Благодаря их работе удается объединять усилия государственной, региональной, местной власти, общественности и частного сектора.

"Именно эксперты АРР способны давать четкую оценку сильных сторон и точек будущего роста регионов, оказывать поддержку местной власти в стратегическом планировании и подготовке проектов развития, которые после реализации принесут новые рабочие места, а значит, рост экономики", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

В 2021 году АРР получат от Минрегиона реальную финансовую поддержку своей деятельности. Это - Киевская, Винницкая, Житомирская, Черкасская, Черниговская, Ровенская, Закарпатская области.

А благодаря сотрудничеству между регионами, Закарпатская и Житомирская АРР подали на второй конкурс секторальной поддержки проекты, которые предусматривают также финансовую поддержку Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.

Всего Агентства были разработчиками и заявителями 41 проекта, 9 из которых победили в рамках второго конкурсного отбора проектов, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от ЕС .

Сейчас АРР еще не созданы в Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. При этом в ряде регионов, где они существуют, их работа не является достаточно эффективной. Поэтому команда Минрегиона также работает над дорожной картой создания сети АРР по всей стране и над совершенствованием их работы.