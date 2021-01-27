Депозиты украинцев в гривне достигли максимума за 10 лет

Депозитный портфель банков в национальной валюте в 2020 году вырос на 30,7%, в том числе гривневые вклады населения выросли на 26,4%, продемонстрировав самые высокие темпы роста с 2010 года.



При этом объем гривневых средств бизнеса увеличился на 35%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).



По оперативным данным, валютные вклады населения в прошлом году выросли на 2,2% в долларовом эквиваленте. Благодаря активному росту гривневых вкладов уровень долларизации депозитов населения снизился за год на 0,9 процентного пункта – до 41%.



В то же время стоимость депозитов в 2020 году значительно уменьшилось. Процентные ставки по новым бизнес-депозитам в гривне упали на 6,6 п. п. – до 3,8% годовых, а в валюте – на 1,2 п. п., до 1,1% годовых.



По новым депозитам домашних хозяйств ставки в гривне за год упали на 6 процентных пунктов – до 8% годовых, в валюте – на 1,2 п. п., до 1,2% годовых.



"Более привлекательные процентные ставки по гривневым депозитам по сравнению с валютными депозитами способствовали притоку средств во вклады в национальной валюте", – отмечают в НБУ.



В то же время пандемия Covid-19 и карантин обусловили тренд частичного перетока средств населения со срочных депозитов на карточные и сберегательные счета.



"Граждане из-за неопределенности дальнейшего развития событий стремились иметь свободные деньги на случай непредвиденных расходов. Как следствие, доля гривневых средств по требованию выросла за год на 6 п. п. – до 56% (данные за 11 месяцев 2020 года)", – уточнили в Нацбанке.



Как сообщалось, по данным НБУ, объем наличных средств в обращении вне банков в 2020 году (агрегат М0) увеличился на 131,3 млрд грн или на 34,2% – до 515,7 млрд грн.



