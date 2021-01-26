Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую

"Кратко: газ из РоSSии закупать напрямую наше правительство не намерено. Точка".

Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует закупать газ напрямую из РоSSийской Федерации.

Об этом он сказал во время выступления в Раде, отвечая на вопрос нардепа от "ЕС" Ирины Фриз.

"Кратко: газ из РоSSии закупать напрямую наше правительство не намерено. Точка", - цитирует главу правительства "ЭП".

Напомним, Кабинет Министров на заседании 18 января утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр до конца карантина или отопительного сезона 31 марта.

Впрочем, правительство не внесло предприятия теплокоммунэнерго в постановление о введении предельной цены газа.

НАК "Нафтогаз Украины" временно отложил публикацию январской цены на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей (ПСО) до завершения текущих переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины, представителями производителей тепла и НАК.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогазВслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Производство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мясаПроизводство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мяса
За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.
Украинские металлурги незначитально сократили экспорт прокатаУкраинские металлурги незначитально сократили экспорт проката
Блок рекламы


Похожие новости
Liberty Steel не собирается отказываться от покупки ThyssenKrupp Steel EuropeLiberty Steel не собирается отказываться от покупки ThyssenKrupp Steel Europe
Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигацийШмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций
Правительство упростило порядок предоставления разрешения на иммиграцию иностранным инвесторамПравительство упростило порядок предоставления разрешения на иммиграцию иностранным инвесторам
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
Льготы на электроэнергию вернут - ШмыгальЛьготы на электроэнергию вернут - Шмыгаль
Правительство может ограничить торговую надбавку для поставщиков газа на уровне 2,5%Правительство может ограничить торговую надбавку для поставщиков газа на уровне 2,5%
Американская торговая палата в Украине призывает правительство пересмотреть условия январского локдаунаАмериканская торговая палата в Украине призывает правительство пересмотреть условия январского локдауна
Бюджет на медицину за два года вырос на 60%, - ШмыгальБюджет на медицину за два года вырос на 60%, - Шмыгаль
В 2021 году экономика вырастет почти на 5% — ШмыгальВ 2021 году экономика вырастет почти на 5% — Шмыгаль
Правительство объявило тендер на предпроектные работы аэропорта в ЗакарпатьеПравительство объявило тендер на предпроектные работы аэропорта в Закарпатье
Последние новости
Подгружаем последние новости