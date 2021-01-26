Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую

"Кратко: газ из РоSSии закупать напрямую наше правительство не намерено. Точка".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует закупать газ напрямую из РоSSийской Федерации.

Об этом он сказал во время выступления в Раде, отвечая на вопрос нардепа от " ЕС " Ирины Фриз.

"Кратко: газ из РоSSии закупать напрямую наше правительство не намерено. Точка", - цитирует главу правительства "ЭП".

Напомним, Кабинет Министров на заседании 18 января утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр до конца карантина или отопительного сезона 31 марта.

Впрочем, правительство не внесло предприятия теплокоммунэнерго в постановление о введении предельной цены газа.

НАК "Нафтогаз Украины" временно отложил публикацию январской цены на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей (ПСО) до завершения текущих переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины, представителями производителей тепла и НАК.