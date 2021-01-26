НБУ анонсировал новую валютную либерализацию для бизнеса

НБУ из-за коронакриза в 2020 году не смог отменить ограничения для юрлиц на валютном рынке, но обещает сделать это в 2021-м. Об этом рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин, пишет Finclub.

НБУ анонсировал новую валютную либерализацию для бизнеса
Фото: concordeoutlook.com.ua

Что обещают в НБУ

«Если мы говорим о валютной либерализации, то следующий наш существенный шаг — отмена для юридических лиц документов относительно обязательства по покупке валюты. После этого у нас останется только контроль за перечислением валюты за границу и контроль возврата валютной выручки. Но внутри страны юридические лица смогут покупать и продавать валюту в любое время, когда они пожелают. И им не нужно будет предоставлять любые внешнеторговые контракты», — сказал Алексей Лупин.

По его словам, они планировали сделать это еще в 2020 году, но помешал коронавирус.

«Может, удастся это сделать в 2021 году», — отметил он.

Что это даст бизнесу

Топ-менеджер НБУ считает, что это значительно увеличит объемы торгов на валютном рынке.

«Валютный рынок растет — среднедневной межбанковский оборот превысил $400 млн в 2020 году. Мы ожидаем, что в 2021 году он может достичь и превысить $500 млн», — рассказал Алексей Лупин.

«Рельеф валютного межбанковского рынка в последние годы существенно изменился, и больше нет такого сценария, «выстраивается траектория курса и ты встраиваешься в этот ряд за легкими деньгами», — рассказывает директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко.

«Считая, что гривна будет девальвировать, и купив валюту, ты можешь послезавтра очень об этом пожалеть. И наоборот — укрепление гривны не идет постоянно в одну сторону. Рынок движется в разные стороны. Это убрало с рынка элемент легкой наживы», — пояснил Коваленко.

Из-за этого банки больше хотят зарабатывать на обслуживании валютных операций, а не на спекуляциях.

«Есть хорошая поговорка: посредник зарабатывает всегда, а дилер ситуативно. Поэтому банки пошли в сторону улучшения качества обслуживания и больше концентрируются на клиентском сервисе и клиентском положительном опыте. И все меньше пытаются спекулировать собственными деньгами в инструментах, которые волатильные и направление движения которых непонятно», — рассказал Коваленко.

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