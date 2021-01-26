Верховный Суд подтвердил законность продажи Проминвестбанка

Банк, который принадлежал россиянам, переходит к Тигипко.

Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу роSSийского Внешэкономбанка в Министерство юстиции о запрете продажи акций Проминвестбанка.

Об этом сообщил "Финансовый клуб" со ссылкой на постановление Верховного Суда от 14 января.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж запретил Минюсту принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка, которые были зарегистрированы на ВЕБ. РФ , до решения арбитражом вопроса, нарушает ли указанная реализация акций нормы международного права.

Несмотря на это, пакет акций ПАО "Проминвестбанк" был продан финансовой компании "Фортифай".

В сентябре 2020 года Киевский апелляционный суд отказал россиянам в предоставлении разрешения на выполнение решения арбитра Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Верховный Суд согласился с выводом Киевского апелляционного суда, исполнение упомянутого арбитражного решения о принятии обеспечительных мер привело бы к остановке выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 мая 2018 года.

Этим решением был удовлетворен иск ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, по взысканию с РоSSии $ 159 млн в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после аннексии РФ .

Напомним, что 99,77% Проминвестбанка продали за 268,7 млн грн компании "Фортифай". Позже эту компанию приобрел банкир Сергей Тигипко.