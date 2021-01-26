Верховный Суд подтвердил законность продажи Проминвестбанка
Банк, который принадлежал россиянам, переходит к Тигипко.
Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу роSSийского Внешэкономбанка в Министерство юстиции о запрете продажи акций Проминвестбанка.
Об этом сообщил "Финансовый клуб" со ссылкой на постановление Верховного Суда от 14 января.
В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж запретил Минюсту принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка, которые были зарегистрированы на ВЕБ.РФ, до решения арбитражом вопроса, нарушает ли указанная реализация акций нормы международного права.
Несмотря на это, пакет акций ПАО "Проминвестбанк" был продан финансовой компании "Фортифай".
В сентябре 2020 года Киевский апелляционный суд отказал россиянам в предоставлении разрешения на выполнение решения арбитра Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.
Верховный Суд согласился с выводом Киевского апелляционного суда, исполнение упомянутого арбитражного решения о принятии обеспечительных мер привело бы к остановке выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 мая 2018 года.
Этим решением был удовлетворен иск ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, по взысканию с РоSSии $ 159 млн в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после аннексии РФ.
Напомним, что 99,77% Проминвестбанка продали за 268,7 млн грн компании "Фортифай". Позже эту компанию приобрел банкир Сергей Тигипко.