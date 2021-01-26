Сбербанк сменил главу наблюдательного совета

Украинский Сбербанк уволил председателя наблюдательного совета Льва Хасиса и назначил на эту должность Наталью Авдеенко. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

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Соответствующее решение принято единственным акционером дочернего банка — ОАО «Сбербанк РоSSии» 25 января 2021 года.

Хасис занимал должность председателя правления Сбербанка 4 года 4 месяца.

Кто такая Авдеенко