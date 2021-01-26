Сбербанк сменил главу наблюдательного совета

Украинский Сбербанк уволил председателя наблюдательного совета Льва Хасиса и назначил на эту должность Наталью Авдеенко. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Сбербанк сменил главу наблюдательного совета
Фото: depo.ua

Соответствующее решение принято единственным акционером дочернего банкаОАО «Сбербанк РоSSии» 25 января 2021 года.

Хасис занимал должность председателя правления Сбербанка 4 года 4 месяца.

Кто такая Авдеенко

Наталья Авдеенко является представителем ОАО «Сбербанк РФ», за последние 5 лет занимал должности: старший управляющий директор блока Sberbank International ПАО «Сбербанк РоSSии», член совета директоров дочернего банка «Сбербанк РоSSии» (Казахстан), заместитель председателя наблюдательного совета ОАО «БПС — Сбербанк», старший управляющий директор управления корпоративного развития и эффективности деятельности, член наблюдательного совета Сбербанка (Украина).

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