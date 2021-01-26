Мировая экономика потеряла в 2020 году четверть миллиарда рабочих мест

В течение 2020 года в всем мире было сокращено 8,8% рабочего времени, что эквивалентно 255 млн полных рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем во время финансового кризиса 2008?2009 годов. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ), обнародованном 25 января.

Мировая экономика потеряла в 2020 году четверть миллиарда рабочих мест
Фото: glavcom.ua

Особенности рынка труда в 2020 году

По данным МОТ, 71% потерь занятости (81 млн человек) произошел не в форме безработицы, а в форме бездействия: люди оставили рынок труда, так как не смогли работать по разным причинам, возможно, из-за локдаунов, карантинных ограничений.

Потери рабочего времени во всем мире в 2020 году по сравнению с 4-м кварталом 2019 года, %

Такие потери объясняются еще и сокращением рабочего времени тех, кто работает по найму, или беспрецедентным сокращением рабочих мест, охватившим 114 млн человек во всем мире.

В результате совокупные доходы работников в мире сократились на 8,3% - на $3,7 трлн, что составляет 4,4% глобального ВВП.

Кто пострадал больше

В отчете МОТ отмечается, что проблемы на рынке труда коснулись больше женщин, чем мужчин.

В глобальном масштабе потери занятости среди женщин составляют 5% по сравнению с 3,9% среди мужчин.

Также сообщается, что больше всего кризис ударил по молодежи. Так, потеря занятости среди молодежи (15 года) составила 8,7% по сравнению с 3,7% среди взрослых.

Глобальная потеря занятости по сравнению со сценарием «без пандемии», 2018?2021 годы, млн человек

Среди отраслей больше всего от кризиса, как показывает отчет, пострадали сектор услуг по размещению и питанию, где занятость сократилась в среднем более чем на 20%.

Ранее

МОТ предусматривала, что кризис в экономике и на рынке труда из-за пандемии covid-19 может привести к росту безработицы почти на 25 млн человек во всем мире.

Потери доходов работников до конца 2020 года оценивались в размере от $860 млрд до $3,4 трлн.

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