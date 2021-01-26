Биткоин вряд ли уже превысит уровень в $40 тысяч — JPMorgan

Стратеги инвестиционного банка JPMorgan считают, что биткоину не удастся установить новый максимум, и предупредили о возможном снижении цены. Об этом пишет Bloomberg.

Биткоин вряд ли уже превысит уровень в $40 тысяч — JPMorgan
Фото: liter.kz

Что прогнозируют аналитики

Курс биткоина может остаться ниже $40 тыс. Показателем этого процесса эксперты считают снижение денежного потока в главный криптофонд Grayscale.

Аналитики JPMorgan убеждены, что приток денег в Grayscale Bitcoin Trust, на который приходится львиная доля активов — $20 млрд, достиг своего пика. «Сейчас покупательный импульс со стороны институциональных инвесторов недостаточно силен, чтобы биткоин мог преодолеть отметку в $40 тыс.», — подчеркнули эксперты.

В инвестбанке также заявили, что трейдеры, применяющие импульсную стратегию, продолжат закрывать позиции по фьючерсным контрактам на биткоин. «Это только усилит негативный эффект на стоимости криптовалюты», — отметили в JPMorgan.

Сколько стоит биткоин сейчас

На 18:52 по Киеву 25 января BTC стоит $33, согласно данным investing.com.

В интерактивной таблице на «Минфине» биткоин 25 января на 18:42 по Киеву стоил $33?846.

Что предшествовало

Цена биткоина выросла в 2020 году на 700%. И если еще в марте прошлого года за один биткоин давали всего $3,85 тыс., то 7 января 2021 года он достиг $40 тыс.

За последние две недели курс биткоина снизился на 17%.

Стоимость биткоина 22 января упала до $28?800, что является самым низким показателем за последние три недели.

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