Акционер Альфа-Банка выпустил евробонды на $50 миллионов

Инвесткомпания ABH Ukraine Limited, которая владеет 42,4% акций Альфа-Банка, выпустила еврооблигации объемом $50 млн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Фото: ua.112.ua

Что известно об эмиссии

Как отмечается в информации банка, 19 января 2021 года ABH Ukraine Ltd. осуществила новый выпуск еврооблигаций в виде нот участия в кредите (LPN — loan participation notes) объемом $50 млн.

Дата погашения — 6 июля 2022 (ISIN XS2291907256, срок до 1,5 года).

Ставка — 8% годовых с ежеквартальной уплатой купонов.

Уровень доходности по выпуску отражает текущую ситуацию на международных рынках капитала.

Евробонды были выпущены по правилам, указанным в положении «S» Комиссии по ценным бумагам и биржам США . Выпуск LPN имеет листинг на Франкфуртской фондовой бирже.

Что известно об эмитенте

По состоянию на 25.01.21 15 выпусков ABH Ukraine Limited находятся в обращении, среди которых 12 — в долларах США и три выпуска — в евро. Девять выпусков погашены.

15 выпусков ABH Ukraine Limited находятся в обращении, среди которых 12 — в долларах и три выпуска — в евро. Девять выпусков погашены. 22 сентября 2020 года ABH Ukraine Ltd. осуществила пять новых выпусков еврооблигаций на $72,5 млн и 50 млн евро — в целом на $130 млн.

ABH Ukraine Limited — холдинговая компания, единственным участником которой является ABH Holdings SA. Владельцами ABH являются Михаил Фридман 36,47%, Герман Хан — 23,27% (оба — граждане Израиля, проживают в Лондоне), Алексей Кузьмичев — 18,12%, Петр Авен — 13,76%, Андрeй Косогов — 4,08% (все трое — граждане РФ , проживающие в Москве), а также The Mark Foundation for Cancer Research — 4,03%.

Что известно об Альфа-Банке