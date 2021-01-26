Акционер Альфа-Банка выпустил евробонды на $50 миллионов

Инвесткомпания ABH Ukraine Limited, которая владеет 42,4% акций Альфа-Банка, выпустила еврооблигации объемом $50 млн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Акционер Альфа-Банка выпустил евробонды на $50 миллионов
Фото: ua.112.ua

Что известно об эмиссии

Как отмечается в информации банка, 19 января 2021 года ABH Ukraine Ltd. осуществила новый выпуск еврооблигаций в виде нот участия в кредите (LPN — loan participation notes) объемом $50 млн.

Дата погашения — 6 июля 2022 (ISIN XS2291907256, срок до 1,5 года).

Ставка — 8% годовых с ежеквартальной уплатой купонов.

Уровень доходности по выпуску отражает текущую ситуацию на международных рынках капитала.

Евробонды были выпущены по правилам, указанным в положении «S» Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Выпуск LPN имеет листинг на Франкфуртской фондовой бирже.

Что известно об эмитенте

  • По состоянию на 25.01.21 15 выпусков ABH Ukraine Limited находятся в обращении, среди которых 12 — в долларах США и три выпуска — в евро. Девять выпусков погашены.
  • 22 сентября 2020 года ABH Ukraine Ltd. осуществила пять новых выпусков еврооблигаций на $72,5 млн и 50 млн евро — в целом на $130 млн.
  • ABH Ukraine Limited — холдинговая компания, единственным участником которой является ABH Holdings SA. Владельцами ABH являются Михаил Фридман 36,47%, Герман Хан — 23,27% (оба — граждане Израиля, проживают в Лондоне), Алексей Кузьмичев — 18,12%, Петр Авен — 13,76%, Андрeй Косогов — 4,08% (все трое — граждане РФ, проживающие в Москве), а также The Mark Foundation for Cancer Research — 4,03%.

Что известно об Альфа-Банке

  • Альфа-Банк Украина входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге.
  • Принадлежит к иностранным банковским группам, по классификации НБУ, и является системно важным банком. Также входит в топ-10 банков страны по объему активов. По состоянию на 01.12.20 они составили 102,98 млрд грн.
  • В рейтинге устойчивости банков «Минфина» Альфа-Банк занимает девятое место с суммой баллов 3,61 из 5 возможных.

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