В Пенсионном Фонде назвали размер средней пенсии в Украине

Средний размер пенсии в Украине составляет 3507,51 грн по состоянию на 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В Пенсионном Фонде назвали размер средней пенсии в Украине

Сколько составляет средняя пенсия в Украине

Средний размер пенсии в Украине составляет 3507,51 грн по состоянию на 1 января 2021 года.

В ПФУ заявили, что в Украине 11,1 млн пенсионеров. 11,6% из них получают пенсию свыше 5000 грн.

Напомним

С 1 января 2021 года стали больше получать неработающие пенсионеры, чей возраст превышает 65 лет, а страховой стаж является полным — 30 лет для женщин и 35 для мужчин. В январе пенсии для этой категории выросли с 2100 до 2400 грн.

В какие сроки будут повышать пенсии

В 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию — в целом на 9,3%. Это соответствует росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

  • с 1 июля 2021 года — с 1769 до 1854 грн (на 4,8%);
  • с 1 декабря 2021 года — с 1854 до 1934 грн (на 4,3%).

В 2021 году проведут несколько этапов дополнительных начислений различным категориям пенсионеров:

  • с 1 марта — плановая индексация пенсий — примерно на 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 грн (если их пенсия не достигает размера средней зарплаты в Украине, которая учитывается для начисления пенсий);
  • с 1 апреля — перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года;
  • с 1 июля — ежемесячную доплату в размере 400 грн начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

К чему привязано повышение

Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую повысили с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн, а второй раз повысят с 1 декабря 2021 года до 6,5 тыс. грн.

Так как с 1 декабря 2020 года минимальную пенсию планово повысили с 1712 грн до 1769 грн — по состоянию на 1 января 2021 года она сохранится на уровне 1769 грн.

Дальнейшее повышение пенсий запланировано в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021 год.

Что в госбюджете

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогазВслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Производство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мясаПроизводство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мяса
За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.
Украинские металлурги незначитально сократили экспорт прокатаУкраинские металлурги незначитально сократили экспорт проката
Блок рекламы


Похожие новости
Уровень безработицы в Украине вырос на треть за годУровень безработицы в Украине вырос на треть за год
Суточная добыча газа в Украине упала до минимума за пять летСуточная добыча газа в Украине упала до минимума за пять лет
Производство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мясаПроизводство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мяса
В Украине стремительно дорожает популярный овощВ Украине стремительно дорожает популярный овощ
Промышленное производство в Украине упало до минимума за 5 летПромышленное производство в Украине упало до минимума за 5 лет
Какие налоги заробитчане обязаны платить в Украине. Разъяснение налоговойКакие налоги заробитчане обязаны платить в Украине. Разъяснение налоговой
В Украине вырос объем розничной торговлиВ Украине вырос объем розничной торговли
"Укрпочта", как прикрытие: в Украине активизировались мошенники"Укрпочта", как прикрытие: в Украине активизировались мошенники
Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от covid-19Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от covid-19
Нацкомиссия: В Украине появилось 40 новых сомнительных финпроектовНацкомиссия: В Украине появилось 40 новых сомнительных финпроектов
Последние новости
Подгружаем последние новости