Кипр откроет границы для украинских туристов: дата и правила въезда

Республика Кипр стала первой страной Евросоюза, которая разрешила въезд для украинских туристов после полного локдауна, введенного во время второй волны пандемии covid-19. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные министерства туризма этой страны.

Кипр откроет границы для украинских туристов: дата и правила въезда
Фото: nikvesti.com

Кому откроют границы

Как сообщается, всего власти Кипра определили список из 56 стран, для которых будут открыты границы.

В этот перечень входят:

  • все государства ЕС и Европейской экономической зоны;
  • страны из совместного «зеленого списка» ЕС с низким уровнем заболеваемости;
  • Украина, РоSSия, Беларусь, Великобритания, Израиль, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия независимо от их текущего эпидемического состояния.

Правила въезда

В настоящий момент иностранцы могут въезжать на Кипр при условии, если по прибытии они проходят 14-дневную изоляцию. Это делает практически невозможными туристические поездки.

С 1 февраля Кипр планирует постепенно снимать это ограничение. Точный график снятия требования о самоизоляции не оглашается, но Кипр гарантирует, что не позднее 1 марта граница для украинцев будет открыта.

Требования к Украине

Требования для украинцев будут зависеть от текущей эпидемической ситуации в нашем стране.

Сейчас Украина попала бы в «красную» категорию. Это означает, что турист должен будет сдать ПЦР-тест не позднее 72 часов до вылета, а затем еще один тест, по прилету. Оба теста оплачиваются за счет туриста.

В случае улучшения ситуации в Украине будет отменено требование сначала второго, затем первого теста и останется выборочное тестирование за средства кипрского правительства.

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