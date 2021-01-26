В 2020 году сумма сомнительных финопераций составляла более 76 миллиардов — Госфинмониторинг
В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга Украины остановила сомнительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем или направленных на финансирование терроризма, на общую сумму 76,2 млрд грн. Об этом сообщило ведомство на официальном сайте.
Объемы расследований
Госслужба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины направила в правоохранительные органы в 2020 году 1036 материалов, касающихся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
По данным Госфинмониторинга, сумма финансовых операций в этих материалах составляет 76,2 млрд грн.
Из них, как отмечает служба, 204 материала связаны с подозрением в коррупционных деяниях. Сумма финансовых операций в указанных материалах составляет 8,1 млрд грн.
Также в правоохранительные органы передано 75 материалов, касающихся финансирования терроризма/сепаратизма. Среди лиц, к которым применены санкции Госфинмониторинга, причастные к международной террористической группировке «Исламское государство Ирака и Леванта», незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, имевшие незаконные связи с РФ.
Ранее
- Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн.
- 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финмониторинге. С тех пор онлайн-платежи украинцев проверяют тщательнее, однако под контроль преимущественно подпадают высокорискованные сделки.
- 29 сентября парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отказался поддержать законопроект № об увеличении максимальной суммы денежного перевода без идентификации с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн. Документ предлагал внести изменения в закон о финмониторинге.