Курс Ethereum обновил исторический максимум

В ночь на понедельник, 25 января, стоимость Ethereum на криптобирже Binance впервые в истории достигла отметки в $1475. Об этом пишет РБК.

Фото: dubaotiente.com

Что происходит с альткоином

Она начала расти утром 22 января, за три дня актив подорожал более чем на 40%. В марте прошлого года криптовалюта установила локальный минимум в $86. С тех пор ее котировки поднялись на 1615%.

Капитализация альткоина превысила $162 млрд. Суточный объем торгов активом достиг $45 млрд, по данным Coingecko. Доля Ethereum на крипторынке составила 16,2%, биткоина — 61,6%.

Общая оценка индустрии цифровых денег поднялась выше $1 трлн.

Прогноз аналитика

Ранее аналитик инвестиционной компании Fundstrat Global Advisors Дэвид Грайдер спрогнозировал, что Ethereum может подорожать до $10,5 тыс.

Стратег назвал две причины в пользу такой динамики курса криптовалюты: рост популярности сферы децентрализованных финансов (DeFi) и грядущее обновление сети альткоина до второй версии.

Предыстория

За год курс альткоина вырос более чем на 600%, одним из важнейших событий для него стал запуск нулевой фазы Ethereum 2.0, который ожидался более года.

Инвесторы уже могут перевести свои монеты на специальный депозитный контракт, однако вывод средств станет доступен только после того, как обновление дойдет до фазы 1.5, точные сроки наступления которой неизвестны.

Также 8 февраля Чикагская товарная биржа (CME) добавит фьючерсы на Ethereum. Новый продукт ожидает оценки финансового регулятора. Причиной добавления инструмента в компании назвали растущий спрос на криптодеривативы.

Ранее управляющий партнер фонда Moonrook Capital Саймон Дедич спрогнозировал, что курс Ethereum может стремительно вырасти до $3 тыс. Дедич предположил, что стоимость альткоина удвоится после того, как обновит исторический максимум в $1440.