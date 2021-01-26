В США житель Мичигана выиграл в лотерее $1 миллиард

В Мичигане был продан билет с выигрышной комбинацией номеров для одного из крупнейших джекпотов лотереи Mega Millions, сообщается на сайте лотереи. Его покупатель выиграл $1 млрд.

Как пишет РБК, это второй по размеру джекпот, который разыгрывался в лотерее Mega Millions за всю ее историю. Самый крупный выигрыш достался жительнице Южной Каролины в 2018 году, он составлял $1,5 млрд.

Размер джекпота рос с 15 сентября, когда был зафиксирован предыдущий выигрыш в Висконсине. В Mega Millions заявляли, что это самый длинный отрезок времени без выигрышей в лотерею.

В сообщении лотереи также отмечается, что жители Мичигана уже в 18-й раз выигрывают джекпот Mega Millions.

В США житель Мичигана выиграл в лотерее $1 миллиард
Фото: rbc.ru

Напомним

Субботний выигрыш стал третьим крупнейшим сорванным джекпотом с 2016 года. Тогда рекордный выигрыш в лотерею Powerball на сумму $1,58 млрд достался трем людям из Теннесси, Флориды и Калифорнии, у которых были выигрышные номера.

На втором месте, соответственно, выигрыш в Южной Каролине в 2018 году.

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