Cleveland-Cliffs перезапустит доменную печь

Cleveland-Cliffs перезапустит доменную печь

Американская компания Cleveland-Cliffs перезапустит доменную печь №6 на своем сталеплавильном производстве в Кливленде.

По словам представителя Cliffs Патриции Персико, компания по-прежнему уделяет особое внимание стоимости над объемом. Перезапуск печи пройдет по требованию покупателей, считающих, что с работой одной печи спрос не удовлетворялся.

По данным Ассоциации производителей чугуна и стали, годовая проектная мощность печи, которую планируется перезапустить, составляет 1,37 млн тонн, в то время как действующая доменная печь №5 имеет годовую производительность 1,44 млн тонн.

По словам Персико, Cliffs не раскрывает подробностей о сроках планового обслуживания или перезапуска. После приобретения добытчиком железной руды AK Steel и практически всех предприятий ArcelorMittal в США в 2020 году Cliffs теперь владеет 10 доменными печами в США.

"(Это) обеспечивает гибкость, поэтому при плановом обслуживании мы можем чередовать, чтобы лучше обслуживать наших клиентов", - сказал Персико, добавив, что рынок может ожидать, что Cliffs продолжит использовать эту стратегию в будущем.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогазВслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Производство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мясаПроизводство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мяса
За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.
Украинские металлурги незначитально сократили экспорт прокатаУкраинские металлурги незначитально сократили экспорт проката
Блок рекламы


Похожие новости
Voestalpine перезапустила доменную печьVoestalpine перезапустила доменную печь
ArcelorMittal переводит доменную печь на заводе в Германии на газArcelorMittal переводит доменную печь на заводе в Германии на газ
Cleveland-Cliffs заявила об успешном приобретении практически всех предприятий ArcelorMittal USACleveland-Cliffs заявила об успешном приобретении практически всех предприятий ArcelorMittal USA
Активы ArcelorMittal USA купит Cleveland-CliffsАктивы ArcelorMittal USA купит Cleveland-Cliffs
Big River Steel запускает в Арканзасе вторую электродуговую печьBig River Steel запускает в Арканзасе вторую электродуговую печь
US Steel перезапустит рудник Keetac в декабреUS Steel перезапустит рудник Keetac в декабре
В США Cleveland-Cliffs построила завод по выпуску горячебрикетированного железаВ США Cleveland-Cliffs построила завод по выпуску горячебрикетированного железа
Корейская Hyundai Steel модернизирует доменную печь вместе с Danieli CorusКорейская Hyundai Steel модернизирует доменную печь вместе с Danieli Corus
Американская U.S. Steel запустила первую электродуговую печь в АлабамеАмериканская U.S. Steel запустила первую электродуговую печь в Алабаме
Американская Cleveland-Cliffs нарастила поставки проката благодаря спросу в автопромеАмериканская Cleveland-Cliffs нарастила поставки проката благодаря спросу в автопроме
Последние новости
Подгружаем последние новости