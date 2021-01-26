Американская компания Cleveland-Cliffs перезапустит доменную печь №6 на своем сталеплавильном производстве в Кливленде.



По словам представителя Cliffs Патриции Персико, компания по-прежнему уделяет особое внимание стоимости над объемом. Перезапуск печи пройдет по требованию покупателей, считающих, что с работой одной печи спрос не удовлетворялся.



По данным Ассоциации производителей чугуна и стали, годовая проектная мощность печи, которую планируется перезапустить, составляет 1,37 млн тонн, в то время как действующая доменная печь №5 имеет годовую производительность 1,44 млн тонн.



По словам Персико, Cliffs не раскрывает подробностей о сроках планового обслуживания или перезапуска. После приобретения добытчиком железной руды AK Steel и практически всех предприятий ArcelorMittal в США в 2020 году Cliffs теперь владеет 10 доменными печами в США .



"(Это) обеспечивает гибкость, поэтому при плановом обслуживании мы можем чередовать, чтобы лучше обслуживать наших клиентов", - сказал Персико, добавив, что рынок может ожидать, что Cliffs продолжит использовать эту стратегию в будущем.

