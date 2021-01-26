Зеленский рассказал, сколько украинцев получили карантинные 8 тысяч гривень

Всего было выплачено более 3,6 млрд грн.

Зеленский рассказал, сколько украинцев получили карантинные 8 тысяч гривень
Фото: facebook/Офіс Президента України

Финансовую помощь в размере 8 тысяч гривень в связи с усилением карантинных мер получили почти 500 тысяч украинцев. Общая сумма выплат составила более 3,6 млрд грн.

Об этом в своем видеообращении по итогам карантина сообщил президент Владимир Зеленский.

"Почти полмиллиона украинцев получили прямую помощь на сумму 8 тысяч гривень. Всего было выплачено более 3,6 млрд грн. Ввперше в истории независимой Украины в период кризиса были направлены деньги на прямую помощь предпринимателям и их работникам", - сказал Зеленский.

Напомним, с 25 января в Украине прекратилось действие локдауна, введенного с 8 января. Теперь вся страна вернулась к ограничениям так называемой оранжевой зоны.

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