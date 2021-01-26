"Нафтогаз" отложил публикацию цены на газ за январь для производителей тепла

Публикацию отложили до завершения текущих переговоров между государственными органами, Нафтогазом, местными властями и производителями тепла.

НАК "Нафтогаз Украины" временно отложил публикацию январской цены на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязательств (ПСО).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что публикацию отложили до завершения текущих переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины, представителями производителей тепла и НАК.

"О восстановлении публикации и обнародовании цены газа на январь 2021 года для производителей тепловой энергии мы сообщим, как только переговоры будут завершены", - сказано в сообщении.

Напомним, цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 №867, с учетом изменений цен на европейских газовых хабах. Согласно постановлению, НАК должен обнародовать цену после 22 января, исходя из цен газа в период с 1 по 22 января.

Кабинет министров на заседании 18 января до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил граничную цену на газ на уровне 6,99 гривень за кубометр.

В то же время правительство не внесло предприятия теплокоммунэнерго в постановление о введении предельной цены газа.