Днепровский меткомбинат запустил новый сталеразливочный стенд

На Днепровском меткомбинате (ДМК) в конвертерном цехе начал работу новый сталеразливочный стенд, который в прошлом году был приобретен предприятием на замену старому стенду МНЛЗ-2.



Новый подъемно-поворотный стенд (ППС) был отгружено на ДМК Новокраматорским машиностроительным заводом (НКМЗ). Несколько месяцев продолжались демонтажные работы старого стенда, а после сборка новой многотонной конструкции. Сейчас на новом ППС уже успешно выполняются первые производственные операции.



Виталий Крячко, руководитель инвестиционных проектов и программ Управление капитального строительства, отметил: "Новый подъемно-поворотный стенд начал работу, и серия первых разливов уже показала, насколько эффективно работает и вместе с тем является простым в эксплуатации новый стенд по сравнению с тем, который использовался здесь раньше. Грузоподъемность ковшей старого стенда в последние годы была снижена до 230 тонн стали, на новом ППС металлурги смогут разливать 250-260 тонн, столько же стали выпускает конвертер за одну плавку. Кроме того, оборудование нового стенда модернизированное и имеет улучшенную модификацию, что позволяет удобно управлять производственным процессом и значительно облегчает работу разливщикам стали".



Специалисты УКСа уверены, что новый стенд должен прослужить дольше, так как во время установки сталь-ковша краном на лаге, согласно рекомендациям завода-изготовителя, лага подводится непосредственно под сталь-ковш. При этом ударные динамические нагрузки на опорные балки стенда отсутствуют, что обеспечит больший срок и надежность работы ППС.



Монтаж крупногабаритного оборудования выполняли подрядчики ООО "Метинвест-Промсервис".



