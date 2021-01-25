Уровень безработицы в Украине вырос на треть за год

Помощь по безработице получают на 136,7% больше украинцев.

По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тыс. украинцев имеют статус безработного. Это на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года.

Об этом информирует пресс-служба Государственной службы занятости.

По ее данным, 420,7 тыс. украинцев получали помощь по безработице, что на 136,7% больше, чем на эту же дату в прошлом году.

Сейчас в базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тыс. вакансий - на 20,5% меньше, чем на эту же дату 2020 года.

Напомним, в декабре премьер Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в Украине начался второй пик обращений по безработице, связанной с пандемией коронавируса.