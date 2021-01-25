Liberty Steel не собирается отказываться от покупки ThyssenKrupp Steel Europe

Liberty Steel не собирается отказываться от покупки ThyssenKrupp Steel Europe

Британский миллиардер Санджив Гупта полон решимости войти в цепочку крупных поставщиков стали для автопрома. Как сообщили Argus источники, близкие к ситуации, британский производитель стали Liberty Steel представит сегодня обязывающую заявку на покупку ThyssenKrupp Steel Europe.

Заявка оценивает убыточное подразделение немецкого концерна в несколько миллиардов евро и следует за необязательным индикативным предложением, сделанным несколько месяцев назад.

Если Liberty приобретет сталелитейный бизнес в Германии, она обеспечит собственное сырье для гальванических заводов Льеж-Дюделанж, а также всех последующих заводов Liberty и своих клиентов. Это также будет означать переход бизнеса в цепочку поставок стали для автомобилей, что станет переломным моментом для Liberty, которая до сих пор была очень ограниченно представлена в Европе.

По словам одного источника, более высокий спрос со стороны внутренних активов Liberty и клиентской базы повысит низкую в настоящее время загрузку ThyssenKrupp Steel Europe, обеспечивая сотни миллионов долларов экономии.

По оценке Deutsche Bank, любая сделка по продаже немецких активов может принести заводам экономию в размере 200-300 млн евро. Опасения по поводу конкуренции также, вероятно, будут меньше, учитывая небольшое совпадение клиентской базы - ThyssenKrupp Steel Europe в значительной степени ориентирована на автомобилестроение, в то время как Liberty продает в основном общепромышленные сегменты.

Согласно недавним сообщениям, ThyssenKrupp также изучает возможность выделения подразделения посредством листинга акций. Некоторые акционеры и профсоюзы сомневаются, следует ли продавать подразделение компании Liberty.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогазВслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газаВ Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Украинские металлурги незначитально сократили экспорт прокатаУкраинские металлурги незначитально сократили экспорт проката
Glencore передала властям Замби крупнейший рудник в стране за 1 долл.Glencore передала властям Замби крупнейший рудник в стране за 1 долл.
Блок рекламы


Похожие новости
"МГУ" хочет изменить условия покупки газотранспортной системы"МГУ" хочет изменить условия покупки газотранспортной системы
ThyssenKrupp еще не решила, стоит ли ей продавать металлургическое подразделениеThyssenKrupp еще не решила, стоит ли ей продавать металлургическое подразделение
US Steel купила завод по производству электродуговых печей Big River SteelUS Steel купила завод по производству электродуговых печей Big River Steel
Liberty Steel запустила производство толстого листа на заводе Huta CzestochowaLiberty Steel запустила производство толстого листа на заводе Huta Czestochowa
Baosteel повысит в феврале цены на прокатBaosteel повысит в феврале цены на прокат
Nippon Steel покупает таиландского производителя жестиNippon Steel покупает таиландского производителя жести
Завод Huta Czestochowa отдали в аренду Liberty SteelЗавод Huta Czestochowa отдали в аренду Liberty Steel
В 2020 году украинцы потратили на покупки в интернете 107 млрд грнВ 2020 году украинцы потратили на покупки в интернете 107 млрд грн
Nippon Steel Corp и ArcelorMittal построят в Алабаме ЭДП за 775 млн долл.Nippon Steel Corp и ArcelorMittal построят в Алабаме ЭДП за 775 млн долл.
Tokyo Steel второй раз за месяц повышает цены на продукциюTokyo Steel второй раз за месяц повышает цены на продукцию
Последние новости
Подгружаем последние новости