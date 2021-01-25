Собственники "Новой почты" купили iPost

Совладельцы группы компаний "Новая почта" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк через ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный инвестфонд "Прайд" приобрели в совокупности 81,46% уставного капитала компании "Айпост Прогресс" (владеет сервисом срочной курьерской доставки iPost).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, у основателей iPost Сергея Жмудя и Максима Плющева также осталось по 9,27% в уставном капитале "Айпост Прогресс", передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным сервиса мониторинга регистрационных документов Opendatabot, операция была завершена в мае 2020 года. Эксклюзивным финансовым советником сделки выступила компания Capital Times.

"Сумма сделки является коммерческой информацией, но уверены, что эта инвестиция будет очень успешной и для акционеров, и для потребителей", - заявили в комментарии агентству в пресс-службе "Новой почты".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка сервиса в 2019 году составила 9,85 млн грн, чистый убыток - 434 тыс. грн. Численность персонала в 2020 году - шесть человек.

Сервис срочной курьерской доставки iPost основан в 2016 году и является онлайн-платформой для курьеров и отправителей. С каждой доставки, оформленной через платформу, iPost взимает комиссию. Ранее основными клиентами iPost были интернет-магазины.

Основанная в 2001 году ГК "Новая почта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании насчитывает около 7 тыс. отделений по всей стране.