"Нафтогаз" проиграл суд газсбытам Фирташа

Хозяйственный суд Киева своим решением обязал НАК "Нафтогаз Украины" опубликовать на официальном сайте опровержение ранее распространенной информации о якобы нежелании Региональной газовой компании (РГК, управляет газовым бизнесом Дмитрия Фирташа) производить оплату за полученный от Нафтогаза природный газ. Текст опровержения размещен на сайте Нафтогаза, пишет biz.liga.net.

"Информация в сообщении 4 сентября 2020 года является недостоверной и такой, которая порочит и унижает деловую репутацию ООО "Региональная газовая компания". НАК "Нафтогаз Украины" опровергает данную ложную информацию", - говорится в сообщении.

В частности, ложными Нафтогаз признал такие свои утверждения:

- Газопоставляющие компании РГК с 1 августа не рассчитываются с Нафтогазом за газ для населения.

- Газсбыты, работающие под брендом РГК, с 1 августа 2020 года прекратили производить оплату природного газа, который они получили от Нафтогаза за время действия спецобязательств (ПСО).

- Несмотря на увеличение платежей в январе-июле 2020 года, долг газсбытов за природный газ для нужд населения вырос по сравнению с началом отопительного сезона на 1,116 млрд грн (из них 0,338 млрд грн - РГК) и составил по состоянию на 31 августа 2020 года 24,091 млрд грн (из них 12,826 млрд грн - долг газсбытов РГК).

- за июль (последний месяц действия ПСО) газсбыты РГК получили от Нафтогаза природный газ для населения на 340 млн грн, но в августе 2020 года перечислили только 700 тысяч грн.

Напомним, 4 сентября 2020 года пресс-служба Нафтогаза опубликовала информацию, где утверждалось, что газоснабжающие компании (газсбыты), работающие под брендом Региональная газовая компания, с 1 августа прекратили производить оплату за газ, полученный от НАК "Нафтогаз Украины" в период действия специальных обязательств. Региональная газовая компания отреагировала на обвинения Нафтогаза, заявив, что не работает на рынке поставок газа и считает претензии необоснованными. Нафтогаз инициировал судебное разбирательство для принудительного взыскания долгов с РГК.