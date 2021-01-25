Укроборонпром ищет зарубежного инвестора для постройки второго самолета Мрия

Государственный концерн "Укроборонпром" ищет зарубежного инвестора для реализации проекта "Мрия-2". Об этом гендиректор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил в эфире телеканала "Дом", передает Укринформ.



"Достройка второй "Мрии" или реализация отдельных проектов — это всегда вопрос заказчиков. Тех, кто на внешних рынках заинтересован в нашей продукции, кто из международных партнеров готов совместно с нами реализовывать проекты", — сказал руководитель концерна.



По его словам, сейчас продолжаются активные переговоры с несколькими странами по развитию украинской авиации.



"В начале февраля планируем посетить одну из крупнейших выставок в Бангалоре, в Индии, с предложениями от ГП "Антонов" ГК "Укроборонпром" о сотрудничестве в области авиации, авионики и реализации совместных проектов", — рассказал Ю.Гусев.



В свою очередь и. о. генерального директора государственного предприятия "Антонов", входящего в ГК "Укроборонпром", Сергей Бычков не сомневается, что "вторая "Мрия" будет". "Самолет есть, но нет двигателей и авионики", — сказал он.



Ранее экс-руководитель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявлял, что "Мрия" — единственный самолет, который строили под систему воздушного старта. Однако для такого целевого использования необходимо, чтобы в системе стабильно работали не один, а сразу два самолета (второй является страховочным на случай неполадки первого).



"Мрия-2" уже 35 лет стоит на земле, и чтобы она была построена, понадобится, по самым скромным подсчетам, около миллиарда долларов", — отметил В.Усов.



Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в октябре 2020 года заявил, что Турция рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета Ан-225 "Мрия".



Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова в 1988 году. Это самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет.



