Укроборонпром ищет зарубежного инвестора для постройки второго самолета Мрия

Укроборонпром ищет зарубежного инвестора для постройки второго самолета Мрия

Государственный концерн "Укроборонпром" ищет зарубежного инвестора для реализации проекта "Мрия-2". Об этом гендиректор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил в эфире телеканала "Дом", передает Укринформ.

"Достройка второй "Мрии" или реализация отдельных проектов — это всегда вопрос заказчиков. Тех, кто на внешних рынках заинтересован в нашей продукции, кто из международных партнеров готов совместно с нами реализовывать проекты", — сказал руководитель концерна.

По его словам, сейчас продолжаются активные переговоры с несколькими странами по развитию украинской авиации.

"В начале февраля планируем посетить одну из крупнейших выставок в Бангалоре, в Индии, с предложениями от ГП "Антонов" ГК "Укроборонпром" о сотрудничестве в области авиации, авионики и реализации совместных проектов", — рассказал Ю.Гусев.

В свою очередь и. о. генерального директора государственного предприятия "Антонов", входящего в ГК "Укроборонпром", Сергей Бычков не сомневается, что "вторая "Мрия" будет". "Самолет есть, но нет двигателей и авионики", — сказал он.

Ранее экс-руководитель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявлял, что "Мрия" — единственный самолет, который строили под систему воздушного старта. Однако для такого целевого использования необходимо, чтобы в системе стабильно работали не один, а сразу два самолета (второй является страховочным на случай неполадки первого).

"Мрия-2" уже 35 лет стоит на земле, и чтобы она была построена, понадобится, по самым скромным подсчетам, около миллиарда долларов", — отметил В.Усов.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в октябре 2020 года заявил, что Турция рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета Ан-225 "Мрия".

Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова в 1988 году. Это самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет.

МинПром по материалам Укринформ

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