Сегодня в режиме онлайн стартует "Давосская неделя"

С 25 января в режиме онлайн стартует "Давосская неделя" - сессия Всемирного экономического форума, на котором выступят мировые лидеры и руководители ключевых международных организаций. Сессия продлится до 29 января включительно.

Из-за пандемии коронавируса встречи в оффлайне решили проводить в мае в Сингапуре, а в традиционные для форума числа организуют онлайн-сессии Davos Agenda, сообщили на сайте форума.

"Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что ни одно учреждение или отдельное лицо сами не могут решить экономические, экологические, социальные или технологические проблемы нашего сложного, взаимосвязанного мира. Пандемия не изменит мир, но она ускоряет системные изменения, которые были очевидны до ее появления . Линии разлома, которые возникли в 2020 году, теперь выглядят как критические перекрестки в 2021. Время восстановить доверие и сделать важный выбор, поскольку необходимость переустановки приоритетов и срочность реформирования систем становятся все сильнее", - говорится в пресс-релизе.

В первый день форума пройдет сессия по восстановлению экономического роста. Ожидается участие главы КНР Си Цзиньпина и министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера.

26 января будет выступать канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Всего в рамках сессии выступят премьер-министр Японии Йосихиде Суга, глава МВФ Кристалина Георгиева, генсек ООН Антониу Гуттереш.

Напомним, что в прошлом году Давосский форум посещал президент Украины Владимир Зеленский.

В августе Всемирный экономический форум в Давосе решили перенести в связи с пандемией коронавируса.

Форум в Давосе - самый престижный и наиболее резонансный ежегодный глобальный саммит. Впервые он состоялся в 1971 году.