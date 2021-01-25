ПриватБанк выиграл у структур Коломойского дело в отношении АЗС в 20 областях Украины

Верховный суд отменил два постановления, запрещавшие банку вернуть себе АЗС.

ПриватБанк выиграл у структур Коломойского дело в отношении АЗС в 20 областях Украины
Главный офис 'ПриватБанка' в Днепре
Фото: TheLotCarmen

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка в отношении 38 компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского.

Отменены постановления Хозяйственного суда Киева и Северного апелляционного хозсуда, которые удовлетворяли иск компаний и запрещали ПриватБанку предпринимать какие-либо действия по возврату 247 АЗС, переданных банком в лизинг. Об этом пишет "Лига".

В 2016 году, перед национализацией, 15 связанных с бывшими владельцами ПриватБанка компаний заключили с банком соглашения финансового лизинга и получили от него 247 АЗС в 20 областях. Затем эти компании передали заправки в аренду 38 компаниям и перестали выплачивать лизинговые обязательства банку.

Задолженность компаний составляет более 2 млрд гривен, банк начал разрывать договоры лизинга в одностороннем порядке и пытался вернуть АЗС.

В марте 2020 года ПриватБанк начал активно бороться за разрыв соглашений по лизингу и возвращение АЗС, но проиграл судебные споры.

Сеть группы "Приват" состоит примерно из 1500 АЗС, работающих под 11 брендами. В некоторых регионах они составляют 40% всех заправок.

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