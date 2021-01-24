"Северный поток-2": роSSийское судно начало работы в водах Дании

В ближайшее время в компании намерены возобновить строительство "Северного потока-2".

"Северный поток-2": роSSийское судно начало работы в водах Дании
Фото: allseas.com

Трубоукладывающее судно "Фортуна", задействованное на строительстве роSSийско-германского газопровода “Северный поток-2”, начало работу в исключительной экономической зоне Дании.

Об этом говорится в заявлении подконтрольной роSSийскому "Газпрому" компании Nord Stream 2, сообщает Reuters.

"Судно "Фортуна" начало работы в строительном коридоре в датской исключительной экономической зоне накануне возобновления строительства "Северного потока-2", - говорится в сообщении.

"Все работы выполняются в соответствии с имеющимися разрешениями", - говорится в заявлении.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Газопровод готов на 94%, РоSSии осталось достроить небольшой участок в датских водах.

После введения очередных санкций со стороны США роSSийская компания "Газпром" признала, что ей, возможно, придется остановить или отложить строительство "Северного потока - 2".

18 января Соединенные Штаты сообщили Германии, что планируют ввести санкции против роSSийского судна "Фортуна".

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