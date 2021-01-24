Азербайджанец пытался провезти в Украину 200 кг одежды Prada и Pierre Cardin

Фото: ГПСУ

В киевском аэропорту “Борисполь” пограничники задержали иностранца с 200 кг брендовой одежды.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Вчера вечером во время оформления пассажиров авиарейса из Турции правоохранители вывели из общего потока гражданина Азербайджана. При осмотре его чемоданов обнаружили более 200 кг товаров известных торговых марок без соответствующего декларирования", - говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ

Скорее всего, иностранец надеялся, что проверке он не подлежит.

"Как результат, тщательно упакованные в чемоданах куртки, брюки, сумки, постельное белье и еще много других вещей под названием таких брендов как Louis Vuitton, Prada, Moncler, Pierre Cardin - изъяты в установленном порядке", - добавили пограничники.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

На нарушителя составлены материалы о нарушении таможенных правил.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило контрабанду брендовых товаров под видом искусственных елок на более чем 40 млн грн.