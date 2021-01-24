Тариф на газ будет дешевле рыночной цены - "Нафтогаз"

"Нафтогаз" полностью готов к тому, чтобы с 1 февраля начать продавать газ для бытовых потребителей по дешевому тарифу на газ - по 6,99 гривны за кубометр.

Кроме того "Нафтогаз" готов поддержать своих коллег-поставщиков, продавая им газ по тарифу, ниже рыночного. Но за это поставщики должны будут выполнить одно условие. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Для потребителей "Нафтогаза" тариф на газ в последующие два месяца составит 6,99 гривны - как установил Кабмин. Это - для потребителей, пользующихся тарифом "Месячный". Для тех же, кто предпочел тариф "Годовой", газ будет отпускаться по той цене, которая указана в годовом договоре: по 4,73, или по 5,24, либо по 6,45 гривны за кубометр.

В то же время "Нафтогаз" готов помочь другим коллегам-поставщикам газа. Он будет отпускать им газ по цене ниже рыночной, что поможет им выстоять в тот период, пока в стране не будут действовать рыночные механизмы формирования тарифов на газ.

Что хочет "Нафтогаз" в обмен на лояльные цены

Компании-покупатели должны подтвердить, что газ, который они приобретут по цене, ниже рыночной, пойдет на продажу бытовым потребителям.

"Для этого нужно обеспечить верификацию клиентской базы и проверку фактического потребления газа", - пишут в пресс-релизе "Нафтогаза".

Если же компания-поставщик газа не готова открывать списки своих потребителей и их нормы потребления, то это не значит, что "Нафтогаз" не продаст газ такому покупателю. Но таким он будет продавать по рыночной цене и за свой товар потребует или предоплату, или банковскую гарантию оплаты.

Что будет, если местный газсбыт откажется продавать своим потребителям газ по фиксированному тарифу на газ по 6,99? Ничего фатального не произойдет. Просто таких потребителей возьмет "под свое крыло" компания "Нафтогаз", которая является поставщиком последней надежды.

Напомним, для предприятий теплокоммунэнерго тариф на газ не снизили. Однако они обязуются считать стоимость своих услуг по дешевым тарифам на газ.