Витренко объяснил цену на газ в 6,99 грн за кубометр

"Те, кто могут платить рыночную цену, платят ее. А тем, кому действительно нужна помощь от государства, они получают субсидию, которая идет из этих денег".

Витренко объяснил цену на газ в 6,99 грн за кубометр
Фото: facebook/Новое Время

Прибыли от продажи "Нафтогазом" газа по рыночным ценам направляются на покрытие субсидий для малообеспеченных слоев населения.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает "РБК-Украина".

"Почему не по 3 гривни, а по 6,99. В Украине много людей, которые и по три гривни платить не могут. Люди, которые не могут платить и по три гривни, получают субсидии. Для того, чтобы предоставлять деньги на субсидии, где их нужно брать. Есть "Нафтогаз", который продает по 7. Но эта разница затем идет на субсидии людям, которые не могут платить и по три гривни. Таким образом, те, кто могут платить рыночную цену, платят ее. А тем, кому действительно нужна помощь от государства, они получают субсидию, которая идет из этих денег", - сказал Витренко.

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 января до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил граничную цену на газ на уровне 6,99 гривень за кубометр. В среднем стоимость снизится на 30%, при этом для некоторых граждан - на 40%. Эта цена ниже на 1,5 грн от той, которая была в отопительном сезоне 2018-2019 годов.

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