ОАЭ закупили в США истребители и ударные дроны на 23 миллиарда долларов

Соглашение подписали в последний рабочий день Трампа на посту президента США. Администрация Байдена может его пересмотреть.

ОАЭ закупили в США истребители и ударные дроны на 23 миллиарда долларов
истребителя пятого поколения F-35 А "Lightning II"
Фото: gorod.lv

Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашения с Соединенными Штатами на приобретение самолетов F-35, боевых дронов и другого оборонного оборудования в рамках сделки на сумму 23 млрд долларов США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на посольство ОАЭ в Вашингтоне.

В посольстве заявили, что контракты предусматривают передачу до 50 истребителей F-35A на сумму 10,4 млрд долларов и 18 беспилотников MQ-9B на сумму 2,97 млрд долларов и различные виды оружия на сумму 10 млрд долларов.

Окончательная дата передачи самолетов F-35 не сообщается, но люди, знакомые с этим вопросом, сообщили Reuters, что предварительно речь идет о 2027 годе.

По информации агентства, соглашение было формализовано в последний рабочий день президента Дональда Трампа. Однако теперь его могут пересмотреть, поскольку ранее такие сигналы поступали из администрации Байдена.

В декабре Сенат США отклонил попытки заблокировать сделку, которая, по словам оппонентов, была проведена в спешке, без достаточных гарантий того, что оборудование не попадет в чужие руки и не вызовет нестабильность на Ближнем Востоке.

В четверг ОАЭ заявили, что надеются на сотрудничество с администрацией президента Джо Байдена.

Напомним, 20 января кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил твердое намерение администрации Байдена обеспечить предоставление Украине летального оружия.

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