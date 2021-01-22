Украина стала вторым экспортером зерна в мире после США, - Минэкономики

В рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украина заняла второе место по объему поставок ячменя, четвертое - по кукурузе, пятое - по пшенице.

По результатам 2019-2020 маркетингового года Украина по объему экспорта зерновых культур стала вторым экспортером в мире после США .

Об этом заявил заместитель министра развития экономики торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка во время 52-й сессии Международного совета по зерну, передает пресс-служба Минэкономики.

"Украина является важным игроком на международном рынке зерна, одним из гарантов продовольственной безопасности в мире, и имеет потенциал в наращивании производства и экспорта зерновых. По результатам 2019/2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украины стала «серебряным призером», пропустив вперед только США ", - прокомментировал Качка.

В частности, по данным министерства сельского хозяйства США , в 2019/2020 МГ в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украина заняла второе место по объему поставок ячменя, четвертое - по кукурузе, пятое - по пшенице.

Напомним, по состоянию на 14 декабря в Украине было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн, что почти на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом году.