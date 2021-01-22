ГФС уличила государственное предприятие в уклонении от уплаты 157 млн гривен налогов

В ходе расследования причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме.

ГФС уличила государственное предприятие в уклонении от уплаты 157 млн гривен налогов
Фото: Lb.ua

Сотрудники Государственной фискальной службы обеспечили возмещение нанесенного государству ущерба на сумму более 157 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Сейчас завершено досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту уклонения от уплаты обязательного платежа части чистой прибыли (дохода) руководством государственного предприятия.

"Установлено, что главный бухгалтер предприятия путем занижения обязательства по доходу, подлежащего уплате в Государственный бюджет Украины государственными унитарными предприятиями и их объединениями, и внесения этих ложных сведений в налоговую и статистическую отчетность уклонился от уплаты обязательного платежа в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что во время проведения досудебного расследования обязательный платеж и нанесенный государству ущерб был возмещен в полном объеме. Сейчас в суд направлено ходатайство об освобождении главного бухгалтера от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК - в связи с возмещением нанесенного государству ущерба.

Напомним, в декабре прошлого года ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей.

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