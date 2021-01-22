В феврале на украинском рынке лома ожидается обвал цен

В феврале на украинском рынке лома ожидается обвал цен

Участники украинского рынка металлолома прогнозируют с большой долей вероятности резкое снижение закупочных цен со стороны металлургических предприятий. Об этом МинПрому сообщил один из ломозаготовителей на условиях анонимности.

"Посмотрите на мировой рынок, там отгрузки лома практически остановились, поскольку потребители прекратили закупки. Цены летят вниз. В Украине мы ждем аналогичную картину. По моим данным, металлурги собираются снизить закупочные цены на 1400-1600 грн./тонну", - сказал он, добавив, что рынок, скорее всего, примет такой ценовой уровень.

Источник отметил, что потребители объяснили снижение цен тенденциями на мировом рынке. "С 11 по 22 января лом в Турции стал дешевле на около 40 долл./тонну и сейчас его стоимость зафиксировалась на уровне 440-445 долл./тонну CFR", - отметил он.

В азиатско-тихоокеанском регионе также наблюдается разворот в сторону снижения цен на лом. Здесь основным индикатором является политика компании Tokyo Steel, крупнейшего японского потребителя стального лома. Эта компания в декабре 11 раз повышала свои предложения в закупке, однако в январе объявила о понижении цен на лом.

"Сейчас на рынке паника, так как никто не понимает, до какого уровня упадут цены. Но то, что цены будут падать, ни у кого сомнений нет. Мне это напоминает 2019 год, тогда котировки лома взяли курс на снижение весной и достигли дна в середине осени. За этот период сырье подешевело на 25%", - подчеркнул он.



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