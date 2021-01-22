Из Института рака украли инструментов для операций на 10 млн гривен

Сотрудник Национального института рака подозревается в хищении имущества на сумму более 10 млн гривен. Ему сообщено о подозрении по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, подозреваемый получал на хранение лекарственные средства, среди которых - инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности. Действуя в сговоре с неустановленными лицами, в течение 2019-2020 гг. подозреваемый присваивал эти средства.

"В результате действий подозреваемого Институту нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.