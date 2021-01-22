Из Института рака украли инструментов для операций на 10 млн гривен
Сообщено о подозрении одному из сотрудников.
Сотрудник Национального института рака подозревается в хищении имущества на сумму более 10 млн гривен. Ему сообщено о подозрении по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Согласно материалам следствия, подозреваемый получал на хранение лекарственные средства, среди которых - инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности. Действуя в сговоре с неустановленными лицами, в течение 2019-2020 гг. подозреваемый присваивал эти средства.
"В результате действий подозреваемого Институту нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, 25 октября прошлого года Минздрав объявил результаты аудита в Институте рака, в ходе которого были выявлены многочисленные нарушения, и передал результаты правоохранителям. Подробно о ситуации читайте в нашем материале "Розтрата, тендер і хабар. Що відбувається в Інституті раку" а также "Інститут раку. Пошуки винного".