Из Института рака украли инструментов для операций на 10 млн гривен

Сообщено о подозрении одному из сотрудников.

Из Института рака украли инструментов для операций на 10 млн гривен
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Сотрудник Национального института рака подозревается в хищении имущества на сумму более 10 млн гривен. Ему сообщено о подозрении по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, подозреваемый получал на хранение лекарственные средства, среди которых - инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности. Действуя в сговоре с неустановленными лицами, в течение 2019-2020 гг. подозреваемый присваивал эти средства.

"В результате действий подозреваемого Институту нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 25 октября прошлого года Минздрав объявил результаты аудита в Институте рака, в ходе которого были выявлены многочисленные нарушения, и передал результаты правоохранителям. Подробно о ситуации читайте в нашем материале "Розтрата, тендер і хабар. Що відбувається в Інституті раку" а также "Інститут раку. Пошуки винного".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газаВ Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Португалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угляПортугалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угля
Блок рекламы


Похожие новости
Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от covid-19Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от covid-19
ДТЭК Ахметова получит 398 млн гривен за возврат государству арендованных шахтДТЭК Ахметова получит 398 млн гривен за возврат государству арендованных шахт
Нардепы владеют криптовалютой на 5,7 миллиарда гривенНардепы владеют криптовалютой на 5,7 миллиарда гривен
"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен
Показатель зарплаты для расчета пенсий снизился на 250 гривенПоказатель зарплаты для расчета пенсий снизился на 250 гривен
Индекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить около 11 гривенИндекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить около 11 гривен
В 2020 году растительному миру Украины нанесено около 312 млн гривен убытковВ 2020 году растительному миру Украины нанесено около 312 млн гривен убытков
В Минфине рассказали, на что пошли 63,7 млрд гривен из ковидного фондаВ Минфине рассказали, на что пошли 63,7 млрд гривен из ковидного фонда
Долг каждого украинца перед государством вырос на 13 тыс. гривенДолг каждого украинца перед государством вырос на 13 тыс. гривен
В Киеве предприниматели организовали схему по неуплате налогов на 14 млн гривенВ Киеве предприниматели организовали схему по неуплате налогов на 14 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости