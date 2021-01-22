Киев поднял плату за питание в детских садах

Отменена 30%-ная скидка, которую ранее компенсировал бюджет.

Киев поднял плату за питание в детских садах
Фото: надане Олексієм Матюшенком

Столичные власти подняли плату за питание в детских садах, отменив 30%-ную скидку, которую ранее компенсировал бюджет Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Питание детей в садиках с этого года будет финансироваться полностью за счет родителей. Они будут оплачивать исключительно те дни, когда ребенок фактически находился в саду. Это не касается льготных категорий детей, количество которых ежегодно растет. Их питание, как и раньше, будет полностью оплачиваться из столичного бюджета", - сказал и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Конкретные тарифы на питание устанавливает каждая районная администрация.

Он пообещал, что плата за питание будет единственной, которую будут брать с родителей дошкольников. Если у ребенка нет киевской регистрации, нужно также отдельно платить так называемый базовый финансовый норматив, в 2020 году он составлял 3050 гривен.

С директорами, которые будут допускать сбор денег с родителей на что-то кроме питания, будут разрывать контракты, предупредил Мондриевский.

КГГА объяснила отмену скидки на питание карантинными ограничениями.

"За последний год средняя наполненность садов упала более чем на 10% и за прошлый год составила в городе чуть больше 50%. То есть почти половина мест остаются свободными, причем очередь в детсады до сих пор существует, хотя и значительно меньше. Город ежемесячно финансирует сады из расчета более четырех с половиной тысяч гривен на ребенка, а каждое непосещение - деньги на ветер. Мы должны наконец стать эффективными хозяевами и рационально использовать деньги налогоплательщиков", - сказал Мондриевский.

КГГА заявила, что законодательство Украины говорит об обязательном обеспечении детей дошкольного возраста базовым образованием, но не требует предоставлять другие услуги за муниципальный счет.

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